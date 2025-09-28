Все новости Уфы и Башкортостана
Заморозки до -5 и первый снег: погода в Башкирии резко ухудшится

Заморозки до -5 и первый снег: погода в Башкирии резко ухудшится

21:40, 28 сен 2025

Резкое похолодание с неблагоприятными погодными условиями ожидается в Башкирии 29 сентября. Об этом, ссылаясь на прогноз Башгидромета, информирует региональный Госкомитет по ЧС.

В понедельник местами по республике пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В горной и восточной частях региона ночью и утром мокрый снег налипнет на провода и деревья. Также ожидается формирование временного снежного покрова и гололедица на дорогах.

Ветер прогнозируется северо-восточного и северного направлений, умеренный, но на востоке его порывы усилятся до 17 м/с.

Температура воздуха и почвы ночью опустится до заморозков в 0, −5 градусов, хотя местами будет теплее, до +5. Днем воздух в республике прогреется до +3, +8 градусов. Кроме того, в ночные и утренние часы на отдельных участках автодорог появится туман, из-за которого видимость сократится до 500 метров. При осадках она будет ограничена в пределах одного — двух километров.

Автор: Семен Подгорный
