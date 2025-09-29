Резкое похолодание и первый снег обрушатся на Башкирию

21:37, 29 сен 2025

Резкое похолодание придёт в Башкирию в конце сентября из-за вторжения холодного воздуха с севера. В республике ожидаются первые признаки зимы. Об этом сообщает Башгидромет, представив прогноз на 30 сентября и 1 октября.

По данным метеорологов, ночью во вторник, 30 сентября, в восточной части региона пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом. Возможно его налипание на проводах и деревьях, а на дорогах образуется гололедица.

Ночью воздух охладится до −3, −8 градусов. Днём температура составит +6, +11. Ветер будет умеренным, северного и северо-западного направлений.

В среду, 1 октября, ночные заморозки сохранятся на уровне 0, −5 градусов, местами до +5. Днём столбики термометров не поднимутся выше +3, +8 градусов.

Автор: Семен Подгорный