Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Резкое похолодание и первый снег обрушатся на Башкирию

Резкое похолодание и первый снег обрушатся на Башкирию

21:37, 29 сен 2025

Резкое похолодание придёт в Башкирию в конце сентября из-за вторжения холодного воздуха с севера. В республике ожидаются первые признаки зимы. Об этом сообщает Башгидромет, представив прогноз на 30 сентября и 1 октября.

По данным метеорологов, ночью во вторник, 30 сентября, в восточной части региона пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом. Возможно его налипание на проводах и деревьях, а на дорогах образуется гололедица.

Ночью воздух охладится до −3, −8 градусов. Днём температура составит +6, +11. Ветер будет умеренным, северного и северо-западного направлений.

В среду, 1 октября, ночные заморозки сохранятся на уровне 0, −5 градусов, местами до +5. Днём столбики термометров не поднимутся выше +3, +8 градусов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Заморозки до -5 и первый снег: погода в Башкирии резко ухудшится
Общество в Башкирии
Заморозки до -5 и первый снег: погода в Башкирии резко ухудшится
В Башкирию придут заморозки до -3 и первый снег. К чему ещё готовиться жителям республики?
Общество в Башкирии
В Башкирию придут заморозки до -3 и первый снег. К чему ещё готовиться жителям республики?
Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
Башкирию ждет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
Общество в Башкирии
Башкирию ждет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен