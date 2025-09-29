Материнский капитал в 2026 году вырастет почти до миллиона рублей

22:07, 29 сен 2025

С 1 февраля 2026 года правительство увеличит размер материнского капитала и других социальных пособий. Выплаты проиндексируют на 6,8% — это ожидаемый уровень инфляции.

Какие суммы получат семьи:

На первого ребенка — 737,2 тысячи рублей.

На второго ребенка — 974,1 тысячи рублей, если семья не получала выплату на первенца.

Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.

Индексация коснется не только семей с детьми. Также увеличатся ежемесячные денежные выплаты для людей с инвалидностью, ветеранов, Героев России и СССР, матерей-героинь и граждан, пострадавших от радиационного воздействия.

Автор: Семен Подгорный