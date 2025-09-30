Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии мошенники рассылают письма от имени Роскадастра: как не попасться

21:37, 30 сен 2025

Жители Башкирии начали получать электронные письма якобы от Роскадастра. Это новая мошенническая схема, цель которой — получить ваши личные данные. Региональное управление Роскадастра просит быть внимательными и объясняет, как распознать подделку.

Три признака фальшивого письма

Мошенники пытаются заставить вас позвонить им, сообщая о некоем «зарегистрированном обращении» без какой-либо конкретики. Распознать обман можно по трём деталям:

  • Подозрительный отправитель. Настоящие письма от ведомства не приходят с адресов вроде info@bagamaster.ru.
  • Размытый текст. Сообщение не содержит никакой конкретной информации о вашем обращении, только общие фразы.
  • Отсутствие реквизитов. В официальном документе всегда есть исходящий номер и подпись ответственного сотрудника. В подделке их нет.

Что делать, если вы получили такое письмо

Если вам пришло подобное сообщение, не паникуйте и не звоните по указанному номеру. Не переходите по ссылкам и никому не сообщайте свои персональные данные.

Лучшее решение — проигнорировать письмо и сообщить о попытке мошенничества в полицию. Обязательно предупредите о новой схеме своих родных и близких, особенно пожилых людей — они чаще всего становятся жертвами аферистов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Роскадастр Башкортостана, телеграм
