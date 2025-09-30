Какой будет предстоящая зима в Башкирии: прогноз синоптиков с оговоркой

21:44, 30 сен 2025

Синоптики представили прогноз на холодный сезон в Башкирии, с октября по март. Ожидается, что зима будет близка к норме по температуре, но холоднее, чем в прошлом году. Главная особенность — резкие перепады от оттепели к морозам.

Согласно данным метеорологов, первые четыре месяца холодного сезона — октябрь, ноябрь, декабрь и январь — пройдут в республике без температурных аномалий. А вот февраль и март, по предварительным расчетам, будут теплее обычного.

Синоптики предупреждают о высокой вероятности «температурных качелей». Это значит, что погода будет нестабильной: тепло может резко смениться заморозками, что приведёт к гололедице и другим опасным явлениям.

Важно понимать, что это вероятностный прогноз. В Башгидромете уточняют: за последние 15 лет точность таких долгосрочных прогнозов составляла от 63% до 81%.

Автор: Семен Подгорный