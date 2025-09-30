Октябрь в Башкирии начнётся с приятного сюрприза

21:48, 30 сен 2025

В Уфе в среду, 1 октября, установится сухая и умеренно-прохладная погода. Об этом сообщают метеорологические сервисы.

Днём столбик термометра покажет до +12°C, а ночью опустится до +3°C. Прогнозируется западный и северо-западный ветер со скоростью 2–4 м/с. Атмосферное давление будет на уровне 761 мм рт. ст. Влажность воздуха днём не превысит 59%, к вечеру поднимется до 94%. Биометеорологическая обстановка ожидается благоприятной. Индекс метеочувствительности будет средним. Особых рисков для метеозависимых не предвидится.

Автор: Семен Подгорный