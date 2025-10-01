Все новости Уфы и Башкортостана
Погода в Башкирии возвращается к норме

21:27, 01 окт 2025

В Башкирии в четверг, 2 октября, потеплеет и будет солнечно. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

По их данным, на территории республики ожидается ясная погода с переменной облачностью, без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит от −3 до +2 градусов. Днём столбик термометра поднимется до +7...+12 градусов. Ветер северо-западный, северный, умеренный.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
