Погода в Башкирии возвращается к норме
21:27, 01 окт 2025
В Башкирии в четверг, 2 октября, потеплеет и будет солнечно. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.
По их данным, на территории республики ожидается ясная погода с переменной облачностью, без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит от −3 до +2 градусов. Днём столбик термометра поднимется до +7...+12 градусов. Ветер северо-западный, северный, умеренный.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
