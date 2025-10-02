Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии погода готовит новый сюрприз

21:34, 02 окт 2025

В республике температурный фон возвращается к климатической норме. Такой прогноз на 3 и 4 октября представили в Башгидромете.

По информации синоптиков, в пятницу днём воздух прогреется до +12 градусов. В субботу потепление продолжится, и столбики термометров поднимутся до +14 градусов. При этом ночью в эти дни сохранится минусовая температура до −4 градусов. Осадков не предвидится, ветер будет слабым, переменных направлений.

