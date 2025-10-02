В Башкирии погода готовит новый сюрприз
21:34, 02 окт 2025
В республике температурный фон возвращается к климатической норме. Такой прогноз на 3 и 4 октября представили в Башгидромете.
По информации синоптиков, в пятницу днём воздух прогреется до +12 градусов. В субботу потепление продолжится, и столбики термометров поднимутся до +14 градусов. При этом ночью в эти дни сохранится минусовая температура до −4 градусов. Осадков не предвидится, ветер будет слабым, переменных направлений.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Читайте также
Общество в Башкирии
Башкирию накроет жара до +30 градусов
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт прохладное начало августа с северным ветром
Общество в Башкирии
Башкирию накроет летний зной. Синоптики дали прогноз на выходные
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируют экстремальные температуры