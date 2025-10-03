Все новости Уфы и Башкортостана
logtype

В Уфе 6 октября на 4 часа перекроют полосы на Затонском мосту и дороге в аэропорт

20:31, 03 окт 2025

Водителям стоит быть внимательнее: в это воскресенье, 6 октября, с 12:00 до 16:00 в Уфе будет частично ограничено движение на двух ключевых маршрутах. Если планируете поездку в это время, заложите дополнительное время или выберите пути объезда.

Перекрытия связаны с монтажом световых конструкций «Уфа — город трудовой доблести». Вот какие участки будут затронуты:

  • На новом мосту через Затон закроют для движения грузовую полосу.
  • На трассе в аэропорт перекроют левую полосу под Дёмским путепроводом, если ехать из центра города.

Работы пройдут на пешеходном переходе над Затонским шоссе и на эстакаде по пути в аэропорт. Учитывайте эту информацию при планировании поездок, чтобы не попасть в затор.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
