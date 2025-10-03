Памятник Салавату Юлаеву в Уфе разбирают для реставрации. Он вернется в 2027 году

20:42, 03 окт 2025

В Уфе начали демонтировать монумент Салавату Юлаеву, чтобы провести полную реставрацию. Работы уже начались, а возвращение обновленной скульптуры на привычное место запланировано на 2027 год.

Из-за большого размера и хрупкости чугуна скульптуру разбирают по частям, в обратном порядке сборки. Сначала специалисты снимают навесные элементы: плеть, клинок и детали конской сбруи. Затем демонтируют фигуру всадника и центральную часть коня. Нижнюю часть памятника снимут целиком.

По словам реставратора Михаила Татарникова, работа требует особой осторожности. Чугун — хрупкий материал, поэтому действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить детали.

Все элементы монумента перевезут в уфимскую мастерскую, где их будут восстанавливать.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru