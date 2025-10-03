Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе разбирают для реставрации. Он вернется в 2027 году

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе разбирают для реставрации. Он вернется в 2027 году

20:42, 03 окт 2025

В Уфе начали демонтировать монумент Салавату Юлаеву, чтобы провести полную реставрацию. Работы уже начались, а возвращение обновленной скульптуры на привычное место запланировано на 2027 год.

Из-за большого размера и хрупкости чугуна скульптуру разбирают по частям, в обратном порядке сборки. Сначала специалисты снимают навесные элементы: плеть, клинок и детали конской сбруи. Затем демонтируют фигуру всадника и центральную часть коня. Нижнюю часть памятника снимут целиком.

По словам реставратора Михаила Татарникова, работа требует особой осторожности. Чугун — хрупкий материал, поэтому действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить детали.

Все элементы монумента перевезут в уфимскую мастерскую, где их будут восстанавливать.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: Уфа
Читайте также

Главный памятник Уфы готовят к демонтажу
Общество в Башкирии
Главный памятник Уфы готовят к демонтажу
В Уфе приняли решение доработать проект реконструкции памятника Салавату Юлаеву
Культура в Башкирии
В Уфе приняли решение доработать проект реконструкции памятника Салавату Юлаеву
В Уфе ограничат доступ к памятнику Салавату Юлаеву до конца июня
Общество в Башкирии
В Уфе ограничат доступ к памятнику Салавату Юлаеву до конца июня
В онкоцентрах Башкирии появится новое оборудование для борьбы с раком
Здравоохранение в Башкирии
В онкоцентрах Башкирии появится новое оборудование для борьбы с раком


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен