Погода в Башкирии удивит жителей республики

20:48, 03 окт 2025

В Башкирию на выходные придёт настоящее бабье лето. Такой прогноз на 4 и 5 октября представили в региональном Управлении по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, в субботу осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +1, −4 градуса, днём потеплеет до +9, +14. Ветер прогнозируется северный, который сменится на умеренный южный.

В воскресенье, 5 октября, в республике сохранится ясная погода, а столбики термометров днём поднимутся до отметки +16 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
