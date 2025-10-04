Погода в Башкирии преподнесёт сюрприз — такого давно не было

21:57, 04 окт 2025

Жителей Башкирии в ближайшие выходные ожидает потепление и солнечная погода. Согласно прогнозу, на территорию республики придёт тёплая воздушная масса. Информацию об этом 4 октября предоставили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Башгидромет).

Причиной изменения погоды станет смена направления воздушных потоков в атмосфере. Северо-западные и северные потоки сменятся на юго-западные, что приведёт к поступлению тёплого воздуха в регион и, как следствие, к повышению дневных температур.

По данным синоптиков, в воскресенье, 5 октября, на территории республики прогнозируется ясная погода с периодическим натеканием облачности, осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от −3 до +2 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до отметок от +11 до +16 градусов по Цельсию. Ветер будет умеренным, он сменит направление с северного на южное.

Метеорологи также отмечают, что в начале следующей недели погодные условия в республике существенно не изменятся. Сохранится умеренно тёплая погода без осадков.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash