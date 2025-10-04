Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии знаменитые экстрасенсы расследуют загадочные смерти

22:18, 04 окт 2025

В деревне Селивановка Абзелиловского района с начала 2024 года умерли 16 человек — почти каждый десятый житель. Обеспокоенные сельчане обратились за помощью к участникам телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Разбираться в причинах череды смертей приехали экстрасенсы Ангелина Изосимова, Максим Левин и Виктория Райдос. Они проведут в деревне собственное расследование, чтобы выяснить, что происходит. По данным телеканала ТНТ, для съемочной группы это уже третья поездка в Башкирию за год. Ранее экстрасенсы работали в Туймазинском районе, где изучали обстоятельства необычной смерти, и в Шаранском, где исследовали похожую ситуацию.

Выпуск с расследованием из Селивановки выйдет в эфир 4 октября на телеканале ТНТ.

