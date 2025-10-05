В Башкирию возвращается тепло

21:22, 05 окт 2025

В начале следующей недели в Башкирии ожидается заметное потепление после холодов, сообщают синоптики Башгидромета.

На прошедшей неделе в республике наблюдались заморозки в воздухе и на почве до −2,-11 градусов, а дневные температуры не превышали +5,+11. В некоторых районах также выпал снег.

Воздушные потоки в атмосфере сменятся с северо-западного и северного направлений на юго-западные. В связи с этим на территорию Башкирии начнёт поступать более тёплая воздушная масса. В результате дневные температуры повысятся до +10,+16 градусов. В области антициклона по республике существенных осадков не ожидается.

В понедельник, 6 октября, в республике сохранится умеренно теплая погода без осадков. Ночью температура воздуха составит 0,+5 градусов, днем — до +11,+16. Ветер будет южный, слабый. Во вторник, 7 октября, погода сохранится.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash