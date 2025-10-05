Все новости Уфы и Башкортостана
В Сибае ушла из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны

21:31, 05 окт 2025

В Сибае на 102-м году жизни скончалась Самига Рысбаева — последний живший в городе участник Великой Отечественной войны. С её уходом город прощается с целой эпохой. О смерти ветерана сообщила администрация Сибая.

Самига Рысбаева родилась 25 декабря 1923 года в деревне Янзигитово Баймакского района. В 1942 году её призвали в армию и после обучения направили в 637-й авиационно-штурмовой полк. Её задачей было обслуживание боевых самолётов и укладка парашютов — работа, от которой напрямую зависели жизни лётчиков.

В составе своего полка она прошла боевой путь через Юго-Западный, 1-й и 4-й Украинские фронты. Самига Рысмухаметовна принимала участие в освобождении Украины, Польши и Чехословакии. Именно в Чехословакии она и встретила День Победы в мае 1945 года.

Вернувшись с фронта, она строила мирную жизнь. Сначала работала на оборонном предприятии в Медногорске, а позже её судьба оказалась связана с Сибаем. Она устроилась на Башкирский медно-серный комбинат, где трудилась путейцем на руднике, а с 1970 года — каменщицей в отделе капитального строительства.

Её боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны II степени и медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Сибая
Теги: Сибай утрата
