На сколько всем пенсионерам увеличат пенсию в 2026 году

21:44, 05 окт 2025

С 1 января 2026 года страховые пенсии россиян вырастут на 7,6%. Индексация пройдёт на месяц раньше обычного и заменит две отдельные доплаты, которые раньше проводились в феврале и апреле.

По данным Минтруда, благодаря единой индексации процедура станет проще. Рост выплат на 7,6% превысит ожидаемый уровень инфляции, что позволит пенсионерам сохранить покупательную способность.

В среднем страховая пенсия по старости увеличится на 2000 рублей и составит 27 100 рублей в месяц.

Для получателей социальных пенсий правила индексации останутся прежними. Их выплаты увеличатся на 6,8% с 1 апреля 2026 года.

Средства на повышение уже заложены в бюджет Социального фонда. В следующем году на выплату пенсий направят почти 13 триллионов рублей из общей суммы бюджета в 18,7 триллиона.

Автор: Семен Подгорный