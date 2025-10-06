Аномальное тепло накроет Башкирию, но синоптики предупреждают о сюрпризах

21:57, 06 окт 2025

Жителей Башкирии 7 октября ждёт тёплая погода, но не без неприятных моментов. Такой прогноз предоставил Госкомитет РБ по ЧС, ссылаясь на информацию от Башгидромета.

По данным синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер прогнозируется умеренный, юго-западного направления. Ночью температура составит от −5 до +6 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до отметок +12...+17 градусов.

Однако на дорогах водителей поджидает опасность: ночью и утром на отдельных участках возникнет дымка, ухудшающая видимость до 1-2 километров.

