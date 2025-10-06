Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Аномальное тепло накроет Башкирию, но синоптики предупреждают о сюрпризах

Аномальное тепло накроет Башкирию, но синоптики предупреждают о сюрпризах

21:57, 06 окт 2025

Жителей Башкирии 7 октября ждёт тёплая погода, но не без неприятных моментов. Такой прогноз предоставил Госкомитет РБ по ЧС, ссылаясь на информацию от Башгидромета.

По данным синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер прогнозируется умеренный, юго-западного направления. Ночью температура составит от −5 до +6 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до отметок +12...+17 градусов.

Однако на дорогах водителей поджидает опасность: ночью и утром на отдельных участках возникнет дымка, ухудшающая видимость до 1-2 километров.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
Башкирию ждёт прохладная суббота
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт прохладная суббота
Башкирию ждёт прохладное начало августа с северным ветром
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт прохладное начало августа с северным ветром
В первых числах апреля в Башкирии прогнозируется летняя жара
Общество в Башкирии
В первых числах апреля в Башкирии прогнозируется летняя жара


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен