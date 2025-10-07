Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии будет шикарная погода

21:31, 07 окт 2025

В Республике Башкортостан установится аномально тёплая погода. Прогноз на 8 октября представили в региональном Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в среду ночью температура воздуха достигнет 0...+5°С, в отдельных районах опустится до −5°С. Днём воздух прогреется до +12...+17°С. Осадков не ожидается. Будет дуть умеренный ветер южного и юго-восточного направлений. Характер погоды не изменится и в четверг, 9 октября.

Автор: Семен Подгорный
