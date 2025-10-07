Зима не за горами: синоптики назвали точную дату первого снега в Уфе

21:48, 07 окт 2025

Метеорологи представили прогноз для столицы Башкирии на октябрь, согласно которому первые заморозки и снег придут во второй половине месяца. Об этом информируют синоптики. При этом первая часть октября порадует жителей теплом.

По данным специалистов, в ближайшие три дня в Уфе существенных осадков не ожидается. Ветер прогнозируется юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 0 до —5 градусов, местами возможно потепление до +1, +6. Днём же столбики термометров поднимутся до отметок +12, +17 градусов.

Ситуация изменится в двадцатых числах октября. Предварительно, именно в этот период в городе выпадет первый мокрый снег, который будет идти вместе с небольшими дождями. Также ожидаются порывистые ветра, усиливающиеся в утреннее время. Однако, как отмечают синоптики, устойчивый снежный покров установится в республике только в ноябре.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini