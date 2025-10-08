Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Синоптики обещают в Башкирии аномальное тепло в октябре

Синоптики обещают в Башкирии аномальное тепло в октябре

22:17, 08 окт 2025

В Башкирии продлится период аномально тёплой и солнечной погоды. Об этом информирует Башгидромет, представив подробный прогноз на 9 и 10 октября.

В четверг, 9 октября, в республике не ожидается существенных осадков. По данным синоптиков, температура ночью составит от 0 до +5 градусов, однако местами возможно похолодание до —5. Днём воздух прогреется до +13...+18 градусов.

Будет дуть умеренный ветер южного, юго-восточного направлений.

В пятницу, 10 октября, характер погоды в регионе сохранится.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии будет шикарная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии будет шикарная погода
Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз
Жители Башкирии могут поменять зонты на солнечные очки
Общество в Башкирии
Жители Башкирии могут поменять зонты на солнечные очки
В Башкирии прогнозируется похолодание до -7 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется похолодание до -7 градусов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен