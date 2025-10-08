Синоптики обещают в Башкирии аномальное тепло в октябре

22:17, 08 окт 2025

В Башкирии продлится период аномально тёплой и солнечной погоды. Об этом информирует Башгидромет, представив подробный прогноз на 9 и 10 октября.

В четверг, 9 октября, в республике не ожидается существенных осадков. По данным синоптиков, температура ночью составит от 0 до +5 градусов, однако местами возможно похолодание до —5. Днём воздух прогреется до +13...+18 градусов.

Будет дуть умеренный ветер южного, юго-восточного направлений.

В пятницу, 10 октября, характер погоды в регионе сохранится.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash