Заморозки до -3 и туман: о погоде в Башкирии на 10 октября

21:34, 09 окт 2025

Жителей Башкирии предупредили о заморозках и тумане в пятницу. Такой прогноз представил Госкомитет РБ по ЧС, ссылаясь на синоптиков из Башгидромета.

По данным метеорологов, на территории региона ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 3–8 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов, местами столбики термометров опустятся до −3 градусов. Днём воздух прогреется до +14...+19 градусов. В ночное и утреннее время на отдельных участках ляжет туман, видимость ухудшится до 500 метров.

В Уфе ожидается переменная облачность и тоже без осадков. Ночью в столице +2...+4 градуса, в центре города будет теплее — до +7. Днём жителей и гостей города ждёт температура от +15 до +17 градусов.

Автор: Семен Подгорный