Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Заморозки до -3 и туман: о погоде в Башкирии на 10 октября

Заморозки до -3 и туман: о погоде в Башкирии на 10 октября

21:34, 09 окт 2025

Жителей Башкирии предупредили о заморозках и тумане в пятницу. Такой прогноз представил Госкомитет РБ по ЧС, ссылаясь на синоптиков из Башгидромета.

По данным метеорологов, на территории региона ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 3–8 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов, местами столбики термометров опустятся до −3 градусов. Днём воздух прогреется до +14...+19 градусов. В ночное и утреннее время на отдельных участках ляжет туман, видимость ухудшится до 500 метров.

В Уфе ожидается переменная облачность и тоже без осадков. Ночью в столице +2...+4 градуса, в центре города будет теплее — до +7. Днём жителей и гостей города ждёт температура от +15 до +17 градусов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии резко похолодает
Общество в Башкирии
В Башкирии резко похолодает
В Башкирии ударят зимние морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии ударят зимние морозы
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии
Общество в Башкирии
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии
В Башкирии МЧС предупредило о заморозках до -3 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии МЧС предупредило о заморозках до -3 градусов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен