Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии пенсионерам доплачивают за стаж работы в сельском хозяйстве

В Башкирии пенсионерам доплачивают за стаж работы в сельском хозяйстве

21:40, 09 окт 2025

Неработающие пенсионеры в Башкирии, посвятившие сельскому хозяйству 30 и более лет, могут получать ежемесячную доплату к пенсии. В 2025 году её размер составляет 2226,93 рубля. По данным Соцфонда, такую поддержку уже получают более 39 тысяч человек в республике.

Кто имеет право на доплату

Чтобы получать надбавку, нужно соответствовать двум главным условиям:

  • Ваш официальный стаж работы в аграрном секторе составляет не менее 30 лет.
  • На момент выхода на пенсию вы проживали в сельской местности.

Как назначают выплату и что делать, если её нет

Доплата начисляется автоматически, когда Социальный фонд оформляет вам страховую пенсию по старости или по инвалидности. Подавать отдельное заявление не требуется.

Если вы уверены, что имеете право на доплату, но не получаете её, скорее всего, у Соцфонда нет необходимых документов для подтверждения вашего сельского стажа. Вы можете предоставить их в клиентскую службу фонда в любое время. После этого вам сделают перерасчет пенсии с учётом надбавки.

Сохранится ли доплата при переезде или трудоустройстве

Выплата предназначена только для неработающих пенсионеров. Если вы снова устроитесь на работу, её начисление прекратится. Как только вы уволитесь, Соцфонд возобновит её автоматически на основании данных от работодателя, без дополнительных заявлений. Если вы решите переехать из села в город, доплата за вами сохранится в полном объёме.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

На сколько всем пенсионерам увеличат пенсию в 2026 году

Читайте также:

На сколько всем пенсионерам увеличат пенсию в 2026 году
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
Читайте также

Кому повысят пенсию 1 июня
Общество в Башкирии
Кому повысят пенсию 1 июня
Не индексация, а перерасчет: пенсионерам рассказали о нюансах увеличения выплат в 2024 году – кого ждут сюрпризы
Общество в Башкирии
Не индексация, а перерасчет: пенсионерам рассказали о нюансах увеличения выплат в 2024 году – кого ждут сюрпризы
Стало известно какие доплаты ожидают пенсионеров с 1 сентября
Экономика в Башкирии
Стало известно какие доплаты ожидают пенсионеров с 1 сентября
Российским пенсионерам рассказали о внеплановых надбавках
Экономика в Башкирии
Российским пенсионерам рассказали о внеплановых надбавках


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен