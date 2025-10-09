В Башкирии пенсионерам доплачивают за стаж работы в сельском хозяйстве

21:40, 09 окт 2025

Неработающие пенсионеры в Башкирии, посвятившие сельскому хозяйству 30 и более лет, могут получать ежемесячную доплату к пенсии. В 2025 году её размер составляет 2226,93 рубля. По данным Соцфонда, такую поддержку уже получают более 39 тысяч человек в республике.

Кто имеет право на доплату

Чтобы получать надбавку, нужно соответствовать двум главным условиям:

Ваш официальный стаж работы в аграрном секторе составляет не менее 30 лет.

На момент выхода на пенсию вы проживали в сельской местности.

Как назначают выплату и что делать, если её нет

Доплата начисляется автоматически, когда Социальный фонд оформляет вам страховую пенсию по старости или по инвалидности. Подавать отдельное заявление не требуется.

Если вы уверены, что имеете право на доплату, но не получаете её, скорее всего, у Соцфонда нет необходимых документов для подтверждения вашего сельского стажа. Вы можете предоставить их в клиентскую службу фонда в любое время. После этого вам сделают перерасчет пенсии с учётом надбавки.

Сохранится ли доплата при переезде или трудоустройстве

Выплата предназначена только для неработающих пенсионеров. Если вы снова устроитесь на работу, её начисление прекратится. Как только вы уволитесь, Соцфонд возобновит её автоматически на основании данных от работодателя, без дополнительных заявлений. Если вы решите переехать из села в город, доплата за вами сохранится в полном объёме.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: На сколько всем пенсионерам увеличат пенсию в 2026 году

Автор: Семен Подгорный