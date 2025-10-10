В Башкирии прогнозируют аномальные перепады температур

22:23, 10 окт 2025

В субботу, 11 октября, в день празднования Дня Республики Башкортостан, погода порадует жителей и гостей региона. По данным синоптиков, на большей части территории ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Подробный прогноз по республике

В ночь на 11 октября температура воздуха составит от +1°С до +7°C, однако в северных районах возможны заморозки до −3°C...-4°C. Днем воздух прогреется до комфортных +13°C...+18°C. Исключение составит северо-восток Башкирии, где будет прохладнее — до +7°C...+8°C, и днем возможен небольшой дождь.

Ветер ожидается восточный и юго-восточный, умеренный, со скоростью 5–10 м/с. Днем в отдельных районах возможны порывы до 14 м/с. Утром и ночью на некоторых участках дорог прогнозируется легкая дымка, которая может снизить видимость до 1–2 км.

Погода в Уфе

В столице республики 11 октября также ожидается благоприятная погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью температура воздуха в городе составит +5°C...+7°C, днем столбики термометров поднимутся до +15°C...+17°C.

Прогноз на воскресенье

Стоит отметить, что теплая погода не задержится надолго. Уже в воскресенье, 12 октября, в Башкирию придет похолодание. Ожидается пасмурная и дождливая погода, а дневная температура не превысит +6°C.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash