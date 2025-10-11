Резкое похолодание до -2°C: Башкирию накроет волна холода с дождем и мокрым снегом

18:38, 11 окт 2025

В воскресенье, 12 октября, погода в Башкирии резко изменится. После теплых выходных придет арктический холод: пройдут дожди с мокрым снегом, а ночью ударят заморозки.

Если в субботу воздух прогревался до +18°C, то в воскресенье днем температура по республике упадет до +3...+10°C. В Уфе ожидается от +8°C до +11°C. Ночью похолодает еще сильнее: до −2...+3°C по региону и до +3...+5°C в столице. Весь день небо будет облачным, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-8 м/с.

Водителям стоит быть особенно внимательными в ночь на понедельник, 13 октября: на дорогах может образоваться гололедица. Лучше заранее сменить летнюю резину на зимнюю. Мокрый снег будет налипать на провода и ветви деревьев, что создает риск обрывов. В восточных районах республики возможно формирование временного снежного покрова.

