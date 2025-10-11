Все новости Уфы и Башкортостана
Отец пятерых детей из Башкирии ушёл на СВО по контракту

Отец пятерых детей из Башкирии ушёл на СВО по контракту

19:14, 11 окт 2025

Житель Шаранского района, 41-летний отец пятерых детей с позывным «Якут», подписал контракт с Минобороны и уже полтора года служит в Запорожской области. Его подразделение занимается выявлением и уничтожением диверсионно-разведывательных групп противника, сообщает Башинформ.

Решение пойти на службу «Якут» принял не сразу. В 2022 году ему отказали в военкомате, так как его жена ждала пятого ребёнка. Он дождался рождения дочери и помог супруге в первые месяцы. Когда девочка сделала первые шаги, мужчина отправился в военкомат. Свою мотивацию он объясняет фразой из фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать». До подписания контракта он уже был знаком с обстановкой, так как в качестве волонтёра доставлял гуманитарные грузы в зону СВО.

По словам бойца, на передовой формируется особое братство: солдаты делят между собой посылки, еду и вместе переживают личные события — рождение детей или юбилеи родных. «Якут» отмечает, что в его подразделении служат люди разных возрастов, но все действуют как одна семья.

Боец передал благодарность жителям Башкирии за постоянную поддержку. Гуманитарные конвои регулярно доставляют на фронт продукты, воду, медикаменты, инструменты и маскировочные сети. Он также сообщил, что сейчас его подразделению особенно нужны дроны, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другое специальное военное оборудование.

Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация Шаранский район
