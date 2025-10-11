Все новости Уфы и Башкортостана
Россиянам повысят пенсию с 1 ноября: кто получит прибавку и на сколько

19:21, 11 окт 2025

С 1 ноября 2025 года три категории пенсионеров начнут получать увеличенные выплаты. Проверьте, касается ли это вас.

Если вам исполнилось 80 лет в октябре

Фиксированную выплату к вашей страховой пенсии по старости удвоят — она вырастет с 8 907,7 до 17 815,4 рубля. Подавать заявление для этого не нужно, перерасчёт произойдёт автоматически.

Если вам установили I группу инвалидности в октябре

Вы получите ежемесячную доплату к пенсии в размере 8 907,7 рубля. Новые начисления также начнутся с 1 ноября.

Если вы пенсионер и уволились в октябре

Вашу пенсию пересчитают, включив в неё все индексации, которые вы пропустили за время работы. Уже в ноябре вы начнёте получать пенсию в новом, увеличенном размере.

