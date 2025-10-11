Россиянам повысят пенсию с 1 ноября: кто получит прибавку и на сколько
19:21, 11 окт 2025
С 1 ноября 2025 года три категории пенсионеров начнут получать увеличенные выплаты. Проверьте, касается ли это вас.
Если вам исполнилось 80 лет в октябре
Фиксированную выплату к вашей страховой пенсии по старости удвоят — она вырастет с 8 907,7 до 17 815,4 рубля. Подавать заявление для этого не нужно, перерасчёт произойдёт автоматически.
Если вам установили I группу инвалидности в октябре
Вы получите ежемесячную доплату к пенсии в размере 8 907,7 рубля. Новые начисления также начнутся с 1 ноября.
Если вы пенсионер и уволились в октябре
Вашу пенсию пересчитают, включив в неё все индексации, которые вы пропустили за время работы. Уже в ноябре вы начнёте получать пенсию в новом, увеличенном размере.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии пенсионерам доплачивают за стаж работы в сельском хозяйстве
Общество в Башкирии
Пенсии россиян увеличат дважды за два месяца
Россия/мир
Пенсионерам Башкирии автоматически пересчитают пенсию
Экономика в Башкирии
Стало известно кому и на сколько с 1 ноября повысят пенсии