В Башкирии выпадет первый снег

19:28, 12 окт 2025

Первый снег выпадет в Башкирии в понедельник, 13 октября.

По данным Башгидромета, в восточных районах установится кратковременный снежный покров. Ночью и утром снег налипнет на проводах и деревьях, а на дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха днём составит до +13 градусов, ночью опустится до показателей от −2 до +3. Ветер прогнозируется умеренный, восточного и юго-восточного направлений.

Автор: Семен Подгорный