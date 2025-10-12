Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии выпадет первый снег

В Башкирии выпадет первый снег

19:28, 12 окт 2025

Первый снег выпадет в Башкирии в понедельник, 13 октября.

По данным Башгидромета, в восточных районах установится кратковременный снежный покров. Ночью и утром снег налипнет на проводах и деревьях, а на дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха днём составит до +13 градусов, ночью опустится до показателей от −2 до +3. Ветер прогнозируется умеренный, восточного и юго-восточного направлений.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Зима не за горами: синоптики назвали точную дату первого снега в Уфе
Общество в Башкирии
Зима не за горами: синоптики назвали точную дату первого снега в Уфе
Заморозки до -5 и первый снег: погода в Башкирии резко ухудшится
Общество в Башкирии
Заморозки до -5 и первый снег: погода в Башкирии резко ухудшится
В Башкирии дали тревожный прогноз погоды
Общество в Башкирии
В Башкирии дали тревожный прогноз погоды
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен