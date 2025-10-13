В Башкирию придут затяжные дожди. Синоптики дали подробный прогноз

20:43, 13 окт 2025

В республике ожидается дождливая погода. Об этом информирует Башгидромет.

Во вторник, 14 октября, на территории Башкирии установится пасмурная погода, пройдут дожди, которые местами будут сильными.

Ночью температура воздуха составит от +3 до +8 градусов. Днём потеплеет до отметок в +9, +14 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный и восточный, умеренный, днём местами порывистый.

Согласно прогнозам метеорологов, осадки в виде дождя также сохранятся и в последующие дни недели.

Автор: Семен Подгорный