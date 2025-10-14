Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии потеплеет, но дожди не прекратятся

22:07, 14 окт 2025

После похолодания в республику возвращается тёплая погода. По данным Башгидромета, 15 и 16 октября температура воздуха днём поднимется до +14 градусов, но будет дождливо и ветрено.

В среду, 15 октября, снега не ожидается. По всей республике пройдут дожди, которые ночью могут быть сильными. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °C, днём потеплеет до +9...+14 °C. Ночью также ожидается сильный порывистый ветер.

В четверг, 16 октября, дожди продолжатся. Станет немного прохладнее: ночью столбик термометра покажет +1...+6 °C, а днём воздух прогреется до +8...+13 °C.

Автор: Семен Подгорный
