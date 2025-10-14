С 2026 года семьи с детьми смогут вернуть часть налогов

22:29, 14 окт 2025

Работающие родители с двумя и более детьми смогут с 2026 года получать новую ежегодную выплату — часть уплаченного ими налога на доходы (НДФЛ). Благодаря этому механизму эффективная налоговая ставка для таких семей снизится с 13% до 6%. О нововведении сообщил министр труда Антон Котяков.

Кто сможет получить выплату

Выплата предназначена для семей, которые соответствуют нескольким условиям:

В семье воспитывается двое или более детей.

Средний доход на каждого члена семьи не превышает полтора прожиточных минимума, установленного в регионе. Например, для жителей Башкирии нужно будет ориентироваться на местные нормативы.

У заявителя нет задолженности по алиментам.

При назначении выплаты будет учитываться и имущество семьи, чтобы помощь была адресной.

Как подать заявление

Заявление на выплату можно будет подавать по итогам прошедшего года. Это можно будет сделать онлайн через портал «Госуслуги» или лично в отделениях Социального фонда и МФЦ.

По оценке правительства, новую меру поддержки получат 7,3 миллиона работающих родителей, воспитывающих около 11 миллионов детей. На эти цели из бюджета будет выделено 119 миллиардов рублей.

Автор: Семен Подгорный