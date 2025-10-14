С 2026 года семьи с детьми смогут вернуть часть налогов
22:29, 14 окт 2025
Работающие родители с двумя и более детьми смогут с 2026 года получать новую ежегодную выплату — часть уплаченного ими налога на доходы (НДФЛ). Благодаря этому механизму эффективная налоговая ставка для таких семей снизится с 13% до 6%. О нововведении сообщил министр труда Антон Котяков.
Кто сможет получить выплату
Выплата предназначена для семей, которые соответствуют нескольким условиям:
- В семье воспитывается двое или более детей.
- Средний доход на каждого члена семьи не превышает полтора прожиточных минимума, установленного в регионе. Например, для жителей Башкирии нужно будет ориентироваться на местные нормативы.
- У заявителя нет задолженности по алиментам.
- При назначении выплаты будет учитываться и имущество семьи, чтобы помощь была адресной.
Как подать заявление
Заявление на выплату можно будет подавать по итогам прошедшего года. Это можно будет сделать онлайн через портал «Госуслуги» или лично в отделениях Социального фонда и МФЦ.
По оценке правительства, новую меру поддержки получат 7,3 миллиона работающих родителей, воспитывающих около 11 миллионов детей. На эти цели из бюджета будет выделено 119 миллиардов рублей.
