В Башкирии выпадет первый снег. Синоптики назвали даты

21:47, 15 окт 2025

В Башкирии в ближайшие два дня ожидается ухудшение погоды и первый снег. Об этом информирует Башгидромет.

По прогнозам синоптиков, 16 октября в регионе пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днём потеплеет до +6...+11. Ветер сменится с юго-западного на северо-западный.

Уже 17 октября в отдельных районах республики выпадет мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся до —1...+4 градусов, днём воздух прогреется максимум до +8. Ветер будет северо-западным и западным, умеренным.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный