Жителей Башкирии предупредили о мокром снеге и гололедице

22:25, 16 окт 2025

В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. В ближайшие выходные дожди сменятся мокрым снегом, а на дорогах появится гололедица. Такой прогноз предоставили в республиканском Башгидромете.

В пятницу, 17 октября, по региону пройдут небольшие, местами умеренные осадки — дождь и мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах мокрый снег будет налипать на провода и деревья. Автомобилистам стоит быть внимательнее: на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от −1 до +4 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +2, +7 градусов.

В субботний день, 18 октября, местами по республике сохранятся небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер сменит направление на западный, юго-западный, но останется умеренным. Ночью температура воздуха опустится до −2...+3 градусов. Днём воздух прогреется до +4...+9 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash