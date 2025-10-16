Дети участников СВО смогут сохранить льготы после окончания школы

22:40, 16 окт 2025

Дети участников СВО, окончившие школу, смогут получать социальные льготы до 1 сентября. Это позволит им не терять государственную поддержку в период между выпускными экзаменами и зачислением в колледж или вуз. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Сейчас выпускники, которым исполнилось 18 лет, теряют право на поддержку. Льготы возобновляются только после того, как они становятся студентами. Новый закон призван убрать этот пробел. Если его примут, вчерашние школьники продолжат получать помощь до начала учебного года.

Правила коснутся совершеннолетних детей военнослужащих, добровольцев и сотрудников силовых ведомств, которые принимают участие в специальной военной операции.

Государственная поддержка по-прежнему будет предоставляться несовершеннолетним детям участников СВО, студентам очной формы обучения до 23 лет, а также детям старше 18, которые получили инвалидность до совершеннолетия.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный