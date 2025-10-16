В Башкирии сняли на видео редкого дальневосточного гостя

22:44, 16 окт 2025

В деревне Кутаново Бурзянского района местный житель снял на видео енотовидную собаку. Это животное — не коренной обитатель региона. Его завезли в Башкирию с Дальнего Востока для акклиматизации в середине XX века.

Главное, что нужно знать при встрече с этим зверем, — он может быть переносчиком бешенства. Не подходите к нему, не пытайтесь погладить или покормить. При опасности енотовидная собака способна притворяться мертвой, поэтому не стоит трогать даже неподвижное животное.

Енотовидные собаки уже стали частью местной фауны. По данным заповедника «Шульган-Таш», первые особи появились здесь еще в 1935 году. Позже их выпускали и в Нуримановском районе. Сотрудники заповедника регулярно встречают этих животных у Каповой пещеры и на горе Тирментау. Как и медведи, зимой енотовидные собаки впадают в спячку.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео