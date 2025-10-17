Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии на выходных похолодает до заморозков и пойдёт мокрый снег

В Башкирии на выходных похолодает до заморозков и пойдёт мокрый снег

22:23, 17 окт 2025

В Башкирии на выходных ожидается ухудшение погоды. 18 октября в республике прогнозируются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки. Об этом сообщает региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в ночные часы температура воздуха составит от −1 до +4 градусов. В дневное время столбики термометров покажут от +4 до +9. Местами по региону пройдут небольшие дожди, а ночью и утром ожидается мокрый снег.

Ветер будет умеренным, западного и юго-западного направлений. В воскресенье, 19 октября, характер погоды не изменится.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Жителей Башкирии предупредили о мокром снеге и гололедице
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о мокром снеге и гололедице
В Башкирии выпадет первый снег. Синоптики назвали даты
Общество в Башкирии
В Башкирии выпадет первый снег. Синоптики назвали даты
Резкое похолодание до -2°C: Башкирию накроет волна холода с дождем и мокрым снегом
Общество в Башкирии
Резкое похолодание до -2°C: Башкирию накроет волна холода с дождем и мокрым снегом
Башкирию ждет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
Общество в Башкирии
Башкирию ждет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен