В Башкирии на выходных похолодает до заморозков и пойдёт мокрый снег
22:23, 17 окт 2025
В Башкирии на выходных ожидается ухудшение погоды. 18 октября в республике прогнозируются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки. Об этом сообщает региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, в ночные часы температура воздуха составит от −1 до +4 градусов. В дневное время столбики термометров покажут от +4 до +9. Местами по региону пройдут небольшие дожди, а ночью и утром ожидается мокрый снег.
Ветер будет умеренным, западного и юго-западного направлений. В воскресенье, 19 октября, характер погоды не изменится.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
