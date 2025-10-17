В Башкирии на выходных похолодает до заморозков и пойдёт мокрый снег

22:23, 17 окт 2025

В Башкирии на выходных ожидается ухудшение погоды. 18 октября в республике прогнозируются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки. Об этом сообщает региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в ночные часы температура воздуха составит от −1 до +4 градусов. В дневное время столбики термометров покажут от +4 до +9. Местами по региону пройдут небольшие дожди, а ночью и утром ожидается мокрый снег.

Ветер будет умеренным, западного и юго-западного направлений. В воскресенье, 19 октября, характер погоды не изменится.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini