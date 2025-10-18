Жителей Башкирии предупредили о сложных погодных условиях

21:39, 18 окт 2025

Жителей Башкирии предупредили об опасных метеорологических явлениях. ГУ МЧС по республике, ссылаясь на данные Башгидромета, сообщает, что на автодорогах ночью и утром прогнозируется гололедица. Дополнительную опасность создаст туман, который снизит видимость до 500 метров и менее.

Погода в регионе будет преимущественно облачной. Ожидаются незначительные осадки. При этом в восточных районах республики ночью и утром возможны небольшие дожди со снегом. Температура воздуха в ночное время опустится до −1 градуса, днём столбик термометра покажет до +10 градусов. Прогнозируется юго-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду.

Водителям рекомендуется учитывать ухудшение дорожных и погодных условий. Тормозной путь на обледеневшей дороге увеличится, также возрастает риск заносов на поворотах. Спасатели настоятельно советуют соблюдать дистанцию между автомобилями, избегать резких манёвров и придерживаться установленного скоростного режима для обеспечения безопасности.

