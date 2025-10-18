Участники СВО в Башкирии еще год не будут платить транспортный налог
21:49, 18 окт 2025
Участники специальной военной операции из Башкирии и их семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога еще на год. В конце октября депутаты Госсобрания республики внесут соответствующие поправки в законодательство.
Это значит, что в 2026 году им не придется платить налог за 2025 год. Действующая льгота уже освободила их от платежа за 2024 год.
Льгота положена самим участникам СВО, их супругам, а для неженатых бойцов — родителям. Освобождение от налога распространяется на один легковой или грузовой автомобиль, мотоцикл, мотороллер или единицу спецтехники на гусеничном или пневматическом ходу. Если в собственности несколько транспортных средств, владелец сам выбирает, на какое из них применить льготу.
