Дачникам бесплатно проведут газ до участка. Что нужно сделать

12:24, 19 окт 2025

Теперь владельцы участков в СНТ могут бесплатно подвести газ к границам своей земли. Программу социальной газификации, которая действует с 2021 года, расширили, и теперь она включает дачные дома по всей России. Раньше газ бесплатно вели только до общей границы товарищества, а дальше собственники платили сами.

Что бесплатно, а за что платить

Государство оплатит прокладку газовой трубы до забора вашего участка. Вам останется заплатить за работы на своей территории: провести трубы к дому и установить котёл. В зависимости от региона это стоит от 300 до 700 тысяч рублей.

Кто может участвовать в программе

Чтобы бесплатно подвести газ к участку, нужно соответствовать нескольким условиям:

  • Ваше СНТ должно находиться в границах населённого пункта, где уже есть газ или его скоро проведут.
  • У вас должны быть документы, подтверждающие право собственности на землю и жилой дом. Временные постройки без регистрации не подходят.

Как подать заявку

  1. Проведите общее собрание собственников в СНТ и оформите протоколом решение о газификации.
  2. Подайте заявку на подключение в местную газораспределительную организацию. Обычно её рассматривают около 30 дней.

Как сэкономить на работах внутри участка

Некоторые категории граждан могут получить компенсацию части затрат. Субсидии и льготы предоставляют ветеранам боевых действий, многодетным семьям и пенсионерам. Например, в Республике Башкортостан на эти цели можно получить сертификат на 100 тысяч рублей.

В Башкирии льготные категории граждан получат по 100 тысяч рублей на газификацию дома

