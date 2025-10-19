Все новости Уфы и Башкортостана
Некоторые пенсионеры могут получить надбавку в размере 10 тысяч рублей

Некоторые пенсионеры могут получить надбавку в размере 10 тысяч рублей

12:29, 19 окт 2025

Пенсионеры, отработавшие более 30 лет, смогут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 10 000 рублей. Для этого в России предлагают ввести новый почётный статус — «Ветеран трудовой деятельности».

Инициатива призвана решить проблему неравенства. Сегодня в России нет единой системы поощрения за многолетний труд. В одних регионах добросовестные работники получают хорошие надбавки и льготы, а в других — почти ничего. Из-за этого пенсионеры в разных частях страны оказываются в неравном положении. Новый федеральный статус позволит исправить эту ситуацию: поддержка станет одинаковой для всех, кто честно трудился более 30 лет, независимо от места проживания.

Об этой инициативе сообщил Илья Мосягин, помощник депутата Госдумы. По его словам, предложение уже представили на рассмотрение президенту, и глава государства проявил к нему интерес. Это повышает шансы на принятие закона.

Однако важно понимать, что это пока только проект. Чтобы он стал реальностью, правительству предстоит найти средства в государственном бюджете. Также необходимо продумать детали, чтобы новая система поддержки была справедливой и учитывала интересы всех категорий пенсионеров.

Россиянам повысят пенсию с 1 ноября: кто получит прибавку и на сколько

Россиянам повысят пенсию с 1 ноября: кто получит прибавку и на сколько
