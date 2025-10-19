Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз

21:56, 19 окт 2025

Синоптики Башгидромета предупреждают жителей Башкирии о скором ухудшении погоды.

В понедельник, 20 октября, в регионе ожидаются осенние заморозки и осадки в виде дождя и снега. По данным метеослужбы, в ночь на 20 октября и утром местами пройдёт небольшой дождь, переходящий в снег. Температурные показатели ночью составят от +3 до −2 градусов. Днём воздух прогреется до +6...+11 градусов.

Ветер прогнозируется умеренный, юго-западный, с переходом на юго-восточный.

Во вторник, 21 октября, значительных осадков не будет, а температура останется на прежних значениях.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный