В Башкирии заканчиваются затяжные дожди

22:02, 20 окт 2025

Синоптики Башгидромета сообщили, что на этой неделе в республике прекратятся осадки. Прогноз погоды на ближайшие дни обнадежил жителей региона.

В понедельник, 20 октября, днём местами ещё пройдут дожди, при этом дневная температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. Однако уже во вторник и среду, 21 и 22 октября, по данным специалистов, будет без существенных осадков.

Прогнозируется умеренный ветер южного направления. Ночью температура опустится до −2, +3 градусов, денм столбик термометра поднимется до отметок +5, +10 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash