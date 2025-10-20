В Белорецке простились со старшим лейтенантом Александром Дубровиным
22:18, 20 окт 2025
В Белорецке прошла церемония прощания с 26-летним офицером Александром Дубровиным. Он погиб в октябре 2025 года в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила администрация района.
Александр был профессиональным военным — штурманом-оператором. Он окончил Военно-воздушную академию в Челябинске и служил в воинской части в Псковской области. За мужество и профессионализм Александр Дубровин был награжден медалью Нестерова.
Сослуживцы вспоминают его как ответственного, грамотного и решительного офицера, преданного своему делу. Для них он был примером чести и отваги.
Для своей семьи Александр был надежной опорой, заботливым братом и преданным сыном. Близкие говорят, что его отличали чуткость и искренность.
Администрация Белорецкого района выразила соболезнования родным и друзьям погибшего.
