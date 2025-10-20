В Белорецке простились со старшим лейтенантом Александром Дубровиным

22:18, 20 окт 2025

В Белорецке прошла церемония прощания с 26-летним офицером Александром Дубровиным. Он погиб в октябре 2025 года в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила администрация района.

Александр был профессиональным военным — штурманом-оператором. Он окончил Военно-воздушную академию в Челябинске и служил в воинской части в Псковской области. За мужество и профессионализм Александр Дубровин был награжден медалью Нестерова.

Сослуживцы вспоминают его как ответственного, грамотного и решительного офицера, преданного своему делу. Для них он был примером чести и отваги.

Для своей семьи Александр был надежной опорой, заботливым братом и преданным сыном. Близкие говорят, что его отличали чуткость и искренность.

Администрация Белорецкого района выразила соболезнования родным и друзьям погибшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Белорецкого района