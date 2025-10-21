От +10 до -22: синоптики представили подробный прогноз погоды на конец октября, ноябрь и начало декабря для Башкирии

11:31, 21 окт 2025

Метеорологи центра «Фобос» представили детальный прогноз для Башкирии на конец октября, ноябрь и начало декабря. Согласно их данным, в ближайшие полтора месяца регион ожидает серия резких температурных изменений, от тепла до сильных зимних морозов.

В последние дни октября в республике сохранится теплая погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся выше +10 градусов. В последний день месяца разница между ночной и дневной температурой почти сравняется.

С приходом ноября погодная картина изменится. Начало месяца принесет похолодание и осадки. С 7 ноября температура опустится до нуля градусов, а затем установится минус в дневные часы. С 9 по 14 ноября ожидается снег. Середина месяца ознаменуется резким понижением до −13 градусов днем и до −20 ночью. С 17 ноября снова потеплеет: с дождями придет плюсовая температура до +3 градусов.

Окончательный приход зимы ожидается с 22 ноября, когда установится минусовая температура. К 28-му числу днем будет −10 и ниже, а ночные морозы усилятся до −22 градусов. Первый день зимы будет морозным: ночью −21, днем — до −14. В последующие дни потеплеет до −6 градусов, ночью будет около −15.

Автор: Семен Подгорный

Фото: gemini