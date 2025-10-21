В Башкирии погода приготовила неприятный сюрприз

22:14, 21 окт 2025

В Башкирии 22 октября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Об этом жителей предупредили в Госкомитете РБ по ЧС и ГУ МЧС России по республике.

По данным синоптиков, на территории региона будет облачно с прояснениями, днём местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от −1 до +4 градусов, а при прояснениях может опуститься до −6. Днём столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов.

Главную опасность для участников дорожного движения представляет туман, который опустится на отдельные участки автодорог в ночные и утренние часы. Видимость из-за него может ухудшиться до 500 метров и менее. В связи с этим водителям рекомендуется снизить скорость и не совершать обгоны. Пешеходам следует проявлять внимание.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash