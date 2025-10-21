Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии погода приготовила неприятный сюрприз

В Башкирии погода приготовила неприятный сюрприз

22:14, 21 окт 2025

В Башкирии 22 октября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Об этом жителей предупредили в Госкомитете РБ по ЧС и ГУ МЧС России по республике.

По данным синоптиков, на территории региона будет облачно с прояснениями, днём местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от −1 до +4 градусов, а при прояснениях может опуститься до −6. Днём столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов.

Главную опасность для участников дорожного движения представляет туман, который опустится на отдельные участки автодорог в ночные и утренние часы. Видимость из-за него может ухудшиться до 500 метров и менее. В связи с этим водителям рекомендуется снизить скорость и не совершать обгоны. Пешеходам следует проявлять внимание.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Заморозки до -3 и туман: о погоде в Башкирии на 10 октября
Общество в Башкирии
Заморозки до -3 и туман: о погоде в Башкирии на 10 октября
Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода
Общество в Башкирии
Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода
В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода
В Башкирии ожидаются неблагоприятные метеорологические явления
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидаются неблагоприятные метеорологические явления


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен