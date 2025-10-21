Сотрудник уфимской администрации отправился добровольцем на СВО
22:29, 21 окт 2025
Сотрудник администрации Октябрьского района Уфы стал добровольцем и отправился в зону специальной военной операции. Как сообщил глава района Антон Тарасов, это было личным и мужественным решением, которое поддержал весь коллектив.
Для чиновника это не первая поездка в зону боевых действий. Параллельно с основной работой он занимался сбором гуманитарной помощи. За последнее время он совершил более десяти поездок, чтобы лично доставить грузы бойцам.
На фронт сотрудник отправился подготовленным: он взял с собой мощный квадрокоптер и новую партию собранной помощи.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Антона Тарасова
