Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Сотрудник уфимской администрации отправился добровольцем на СВО

Сотрудник уфимской администрации отправился добровольцем на СВО

22:29, 21 окт 2025

Сотрудник администрации Октябрьского района Уфы стал добровольцем и отправился в зону специальной военной операции. Как сообщил глава района Антон Тарасов, это было личным и мужественным решением, которое поддержал весь коллектив.

Для чиновника это не первая поездка в зону боевых действий. Параллельно с основной работой он занимался сбором гуманитарной помощи. За последнее время он совершил более десяти поездок, чтобы лично доставить грузы бойцам.

На фронт сотрудник отправился подготовленным: он взял с собой мощный квадрокоптер и новую партию собранной помощи.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Участники СВО в Башкирии еще год не будут платить транспортный налог

Читайте также:

Участники СВО в Башкирии еще год не будут платить транспортный налог
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Антона Тарасова
Теги: спецоперация
Читайте также

Танкист из Башкирии женился во время отпуска с зоны СВО
Общество в Башкирии
Танкист из Башкирии женился во время отпуска с зоны СВО
18-летний контрактник из Башкирии погиб на СВО
Общество в Башкирии
18-летний контрактник из Башкирии погиб на СВО
В Башкирии простились с погибшим во время СВО 21-летним добровольцем
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим во время СВО 21-летним добровольцем
Сын чиновницы из Башкирии отправился добровольцем на спецоперацию
Общество в Башкирии
Сын чиновницы из Башкирии отправился добровольцем на спецоперацию


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен