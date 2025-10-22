Все новости Уфы и Башкортостана
Погода приготовила сюрприз жителям Башкирии

21:11, 22 окт 2025

В Башкирии 23 октября прогнозируется ухудшение погодных условий. Соответствующее предупреждение распространил Госкомитет РБ по ЧС со ссылкой на синоптиков Башгидромета.

В регионе ожидается облачная погода, которая будет сменяться прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а в горных районах — осадки в виде снега.

Днём также сохранится дождливая погода, при этом на западе республики дожди могут быть умеренными.

На отдельных участках автомобильных дорог в ночные и утренние часы прогнозируется туман, из-за которого видимость может упасть до 500 метров и ниже. Днём во время осадков видимость составит 1–2 километра.

Ветер ожидается юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха ночью будет в пределах +1...+6 °С, но при прояснениях опустится до −4 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +5...+10 °С.

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
