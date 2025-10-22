Писательница из Уфы выиграла в лотерею миллион рублей

21:54, 22 окт 2025

Уфимская журналистка и филолог Фирдауса Хазипова выиграла миллион рублей в государственной лотерее. Выигрышным оказался один из тринадцати билетов, которые она купила в разных торговых точках за один день. Число 13 писательница считает счастливым.

Чтобы привлечь удачу, Фирдауса выбирала билеты левой рукой и загадывала желание. Она рассказала, что доверяет приметам и иногда видит вещие сны — например, один из них предсказал ей получение литературной награды. Во время розыгрыша писательница с трудом успевала следить за номерами и сначала решила, что ничего не выиграла. Однако позже, перепроверив билеты, нашла счастливую комбинацию.

На выигранные деньги Фирдауса Хазипова издала свою книгу и съездила в путешествие по Башкирии, посещая достопримечательности и останавливаясь в гостиницах и кемпингах. Часть суммы она также потратила на новую одежду.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash