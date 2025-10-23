Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии резко изменится погода

21:53, 23 окт 2025

Госкомитет РБ по ЧС ссылаясь на прогноз синоптиков Башгидромета информирует об изменении погодных условий в республике 24 октября. В пятницу ожидается облачная погода с прояснениями.

По региону местами пройдёт небольшой дождь, ночью на северо-западе — умеренный. Ветер южный и юго-западный, 3-8 м/с, днём с порывами до 14 м/с. Температура ночью составит от +2 до −3 градусов, днем повысится до +5, +10. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется туман, из-за которого видимость может ухудшиться до 500 метров.

В Уфе также будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с. Ночью температура опустится до 0 градусов, а днём воздух прогреется до +6, +8 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
