В Башкирии ожидается аномальная для конца октября погода

20:53, 24 окт 2025

Жителей республики в ближайшие выходные, 25 и 26 октября, ждёт сухая и комфортная погода, нехарактерная для этого времени года. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

В субботу, по информации метеорологов, существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит −3...+2 градуса, по востоку республики — до −8. Днём столбики термометров покажут +7...+12 градусов при слабом южном ветре.

В воскресенье характер погоды не изменится. Осадков также не будет, а дневная температура сохранится на уровне +7...+12 градусов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный