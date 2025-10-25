Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Жителей Башкирии ждёт тёплое и солнечное воскресенье

Жителей Башкирии ждёт тёплое и солнечное воскресенье

20:29, 25 окт 2025

В Башкирии в воскресенье, 26 октября, прогнозируется тёплая и солнечная погода. Об этом сообщили в Башгидромете.

Причиной погодных изменений станет обширный антициклон, под влиянием которого окажется территория республики.

По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до −5 градусов. Днём же столбики термометров поднимутся до отметок в +7, +12 градусов. Существенных осадков на территории региона не ожидается. Ветер будет дуть с южного и юго-восточного направлений с умеренной силой.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии будет шикарная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии будет шикарная погода
Погода в Башкирии преподнесёт сюрприз — такого давно не было
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии преподнесёт сюрприз — такого давно не было
В Башкирии прогнозируется по-летнему теплая погода
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется по-летнему теплая погода
В Башкирии резко похолодает и пойдут дожди
Общество в Башкирии
В Башкирии резко похолодает и пойдут дожди


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен