Жителей Башкирии ждёт тёплое и солнечное воскресенье

20:29, 25 окт 2025

В Башкирии в воскресенье, 26 октября, прогнозируется тёплая и солнечная погода. Об этом сообщили в Башгидромете.

Причиной погодных изменений станет обширный антициклон, под влиянием которого окажется территория республики.

По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до −5 градусов. Днём же столбики термометров поднимутся до отметок в +7, +12 градусов. Существенных осадков на территории региона не ожидается. Ветер будет дуть с южного и юго-восточного направлений с умеренной силой.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash